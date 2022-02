Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: modification des cabines de 15 appareils de PAL information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Philippine Airlines (PAL) a choisi Airbus pour effectuer la modification des cabines de 15 appareils et étendre le programme de services matériels 'Flight Hour Services' (FHS) pour couvrir une plus grande partie de sa flotte, avec une disponibilité garantie des pièces détachées.



Le programme FHS, qui couvre actuellement deux A350, inclut désormais 37 appareils supplémentaires, dont 29 de la famille A321 (dont huit A321neos) et huit A330ceos.



Le contrat de modification de cabine concerne 11 A320, deux A330-300 et deux A350-900.



Une fois les travaux terminés, les A320 de PAL disposeront de 24 sièges supplémentaires, ce qui portera le nombre total de sièges à 180. Les deux A330 gagneront 50 sièges supplémentaires, ce qui portera le nombre total de sièges à 359. Les A350 gagneront 18 sièges supplémentaires, pour un total de 313 sièges.



' Philippine Airlines estime qu'en sortant de la pandémie, notre stratégie de restructuration de la flotte nous aide à mieux nous adapter aux situations changeantes du marché et à nous assurer que nous sommes bien positionnés pour la reprise', a déclaré Nilo Thaddeus Rodriguez, directeur financier de PAL.





