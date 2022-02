Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: modernisation de trois A321P2F de Qantas information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 09:46









(CercleFinance.com) - Qantas a signé un contrat avec Airbus pour améliorer ses trois avions cargo A321P2F avec de nouveaux systèmes et des mises à niveau afin de maximiser les performances opérationnelles.



Les modifications comprennent la dernière norme d'écrans LCD du cockpit, un radar météorologique, la gestion des données de vol à bord, la capacité ETOPS 120, ainsi que l'application du programme d'amélioration de la durée de vie de la cellule ' extended service goal ' (ESG).



Klaus Roewe, responsable des services clients d'Airbus, a déclaré: ' Cette mise à niveau montre l'engagement d'Airbus Customer Services à maintenir ses appareils en service à jour avec toutes les capacités modernes, préservant ainsi la valeur des actifs et les investissements à long terme de nos clients dans nos produits.'





