Airbus mise sur le carburant aviation durable (SAF)

Airbus veut être actif dans la promotion du carburant aviation durable (SAF) en tant que levier crédible et efficace de la décarbonisation.

(AOF) - Airbus est convaincu que le carburant aviation durable (SAF) jouera un rôle majeur dans la décarbonisation de l'aviation. Le constructeur aéronautique s'est déjà fixé un objectif : atteindre 10% de SAF pur dans le mélange de carburant dans les opérations internes de ses avions commerciaux et de ses hélicoptères. Le groupe veut également couvrir les vols de convoyage, c'est-à-dire lorsque les compagnies aériennes transportent un nouvel avion jusqu'à sa base d'origine. Airbus offre gratuitement jusqu'à 5% de SAF pur aux clients qui prennent livraison d'un avion à Toulouse et à Hambourg.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.