Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : mise en service du BelugaXL Cercle Finance • 13/01/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la mise en service du BelugaXL. Cet avion permet à Airbus de disposer d'une capacité de transport supplémentaire de 30 % pour soutenir la montée en cadence de la production des programmes d'avions civils. Cet appareil a effectué son premier vol opérationnel le 9 janvier. Il s'agit du premier des six BelugaXL à entrer en service aux côtés de ses prédécesseurs BelugaST, la mise en service des autres appareils devant intervenir entre 2020 et 2023. ' Le BelugaXL a obtenu sa certification de type de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en novembre 2019, à la suite d'une campagne d'essais en vol intensive au cours de laquelle l'appareil a effectué plus de 200 essais en vol, totalisant plus de 700 heures de vol ' indique le groupe. Avec 63 mètres de long et un diamètre de fuselage de 8 mètres, le BelugaXL possède la plus grande section de soute de tous les avions cargo existants dans le monde. Avec une charge utile maximale de 51 tonnes, le BelugaXL dispose d'un rayon d'action de 4 000 km (2 200 nm).

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.70%