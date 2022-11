Airbus: mise à niveau des H120 de Swiss Helicopter information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 15:25

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Swiss Helicopter, la principale société d'hélicoptères en Suisse, a signé un accord visant à moderniser les systèmes avioniques de ses hélicoptères H120 afin de bénéficier de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de performance ainsi que d'un système plus connecté.



Airbus précise que cette mise à niveau d'inscrit dans le cadre des programmes d'amélioration continue proposés dans le nouveau package HCare Classics - une suite de services flexibles dédiés aux appareils hors production.



'Nous nous engageons à fournir à nos clients qui exploitent des hélicoptères hérités le même niveau d'assistance élevé qu'avec nos hélicoptères en production', a déclaré Christoph Zammert, vice-président exécutif du support client et des services chez Airbus Helicopters.



' Swiss Helicopter est le premier de nos clients des opérations civiles à profiter de cette offre d'amélioration et de l'approche collaborative pour développer et certifier cette mise à niveau avionique pour le H120. Nous sommes honorés de nous embarquer dans un tel partenariat et de continuer à les soutenir pour assurer la sécurité, les performances et la prise en charge du système avionique de leur H120. '