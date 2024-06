Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: mise à jour des prévisions pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Airbus fait part d'une mise à jour de ses prévisions pour 2024, à l'occasion d'un 'point sur le marché afin de rendre compte des nouveaux développements liés à ses activités spatiales et d'avions commerciaux'.



Avant fusions et acquisitions, le constructeur aéronautique table désormais cette année sur environ 770 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 5,5 milliards d'euros et un cash-flow libre avant financement client d'environ 3,5 milliards.



Airbus explique avoir enregistré dans ses comptes du premier semestre 2024, des charges d'environ 0,9 milliard d'euros sur certains programmes de télécommunications, de navigation et d'observation spatiale, après un examen technique approfondi.



Il a aussi ajusté la trajectoire de montée en cadence de l'A320 pour refléter les défis spécifiques de la chaîne d'approvisionnement dans un environnement opérationnel dégradé, le rythme de 75 appareils de la famille A320 par mois étant désormais attendu en 2027.





Valeurs associées AIRBUS 148,78 EUR Euronext Paris 0,00%