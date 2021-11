Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Middle East Airlines se dote de SHM information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 14:50









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Middle East Airlines (MEA) a signé un accord pour rejoindre la communauté des utilisateurs de Skywise Health Monitoring (SHM), en faisant ainsi la 50e compagnie à utiliser cet outil innovant pour optimiser la maintenance de sa flotte. À l'aide de la plateforme de données aéronautiques Skywise, SHM collecte et centralise des éléments comme les alertes, les effets de poste de pilotage, les messages de maintenance, les hiérarchise, et corrèle les défauts avec les procédures de dépannage pertinentes. Client historique d'Airbus, MEA utilisera la solution pour l'ensemble de sa flotte. La compagnie aérienne basée à Beyrouth exploite une flotte entièrement Airbus composée d'avions de la famille A320 et A330.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.47%