(CercleFinance.com) - Airbus met fin aux discussions avec Atos sur une éventuelle acquisition de BDS



' Après avoir soigneusement étudié tous les aspects d'une éventuelle acquisition de la branche d'activité BDS (Big Data and Security) d'Atos, Airbus a décidé de ne plus poursuivre les discussions avec Atos sur cette potentiel transaction ' indique le groupe.



Rappelons que le groupe avait également annoncé fin février l'échec de ses négociations avec EP Equity Investment (EPEI), la holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui envisageait de racheter ses activités historiques.





