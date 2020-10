Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : lourde perte nette sur neuf mois Cercle Finance • 29/10/2020 à 09:04









(CercleFinance.com) - Airbus Group publie une perte nette de 2.686 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2020, contre un résultat net de 2.186 millions un an auparavant, et un EBIT ajusté de -125 millions contre +4.133 millions sur la même période en 2019. Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique a baissé de 35% à 30,2 milliards d'euros, en raison de l'environnement de marché difficile qui affecte l'activité des avions commerciaux avec environ 40% de livraisons en moins d'une année sur l'autre. Les prévisions de la société pour l'année 2020 ont été retirées en mars, mais Airbus déclare viser au moins l'équilibre des flux de trésorerie disponibles avant M&A et financement client au quatrième trimestre 2020.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.37%