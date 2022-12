Airbus livrera six hélicoptères en Arabie Saoudite

THC avait précédemment signé des accords pour l'achat de 10 Airbus H125 et de 20 H145 à déployer dans tout le Royaume d'Arabie saoudite pour le travail aérien et les HEMS (Helicopter Emergency Medical Services).

Le package HCare In-Service a été adapté aux besoins opérationnels prévus de THC, fournissant des services et des pièces pour optimiser la planification de la maintenance.

(AOF) - The Helicopter Company (THC) a été créée par le Fonds d'investissement public en tant que premier fournisseur de services d'hélicoptères autorisé à effectuer des vols commerciaux en Arabie saoudite. THC a signé avec Airbus un contrat HCare In-Service pour couvrir sa future flotte de six hélicoptères ACH160. Une fois livrés, les ACH160 seront déployés en Arabie saoudite pour les services de transport d'entreprise.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.