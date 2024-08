Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: livre un module du vaisseau Orion à la NASA information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que le troisième module de service européen (ESM-3) d'Orion a quitté ses installations de Brême, en Allemagne, pour le Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, où il sera assemblé et testé avec le module d'équipage.



Cette troisième mission du programme Artemis de la NASA marquera le retour de l'humanité sur la surface lunaire depuis Apollo 17 en 1972.



L'ESM-3, construit par Airbus dans le cadre d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA), jouera un rôle essentiel en soutenant les quatre astronautes pendant leur mission de trois semaines à bord du vaisseau spatial Orion.



'L'envoi aujourd'hui du troisième ESM marque le commencement de la cadence de livraison annuelle des ESM, soulignant l'importance et la fiabilité de l'Europe dans ce partenariat transatlantique', a commenté Ralf Zimmermann, responsable de l'exploration spatiale chez Airbus.





