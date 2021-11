Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : livre un hélicoptère H225M à la marine brésilienne information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 15:17









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a livré le premier hélicoptère H225M en configuration de combat naval à la marine brésilienne, annonce Airbus aujourd'hui. Développée par Helibras, la filiale brésilienne d'Airbus Helicopters, cette version navale du H225M est 'la configuration la plus complexe jamais réalisée pour cet hélicoptère multi-rôle', assure l'avionneur européen. 'Conçues pour répondre aux plus hautes exigences de la marine brésilienne, les capacités avancées de guerre antisurface et tactique du H225M ouvrent de nouvelles capacités de mission', assure Alberto Robles, responsable Latin America chez Airbus Helicopters. Le version navale du H225M faisait partie du contrat signé par le gouvernement brésilien en 2008, contrat portant sur 50 H225M exploités par les trois forces armées. S'il s'agit du premier H225M reçu par la marine brésilienne, un total de 39 H225M a déjà été livré aux autres forces armées brésiliennes.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.09%