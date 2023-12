Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: livre un A321neo fabriqué sur la nouvelle chaîne information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 17:28









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir livré avec succès son premier Airbus A321neo assemblé au sein de sa nouvelle chaîne d'assemblage final (FAL) d'A320 à Toulouse.



Cet A321neo, qui sera exploité par Pegasus Airlines, constitue la première livraison provenant des dernières installations de production ultramodernes d'Airbus.



Cette chaîne d'assemblage témoigne de la volonté d'Airbus de se moderniser et de répondre à la demande mondiale croissante pour l'A321neo, qui représente désormais près de 65 % du carnet de commandes de la famille A320 d'Airbus.



L'avionneur précise que l'A321neo offre 'une autonomie et des performances inégalées' et qu'à ce jour, 'plus de 5600 avions A321neo ont été commandés par plus de 100 clients dans le monde'.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.01%