Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : livre son premier H145M au Luxembourg Cercle Finance • 15/11/2019 à 16:58









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a livré au gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg le premier des deux hélicoptères H145M destinés à des missions de défense et de sécurité. Airbus fournit également un package de formation et de support à son client. La livraison du deuxième hélicoptère est prévue avant la fin de l'année. Avec une masse maximale au décollage de 3,7 tonnes, le H145M peut être utilisé pour un large éventail de tâches, notamment le transport de troupes et de passagers, la surveillance, le sauvetage aérien, la reconnaissance et l'évacuation médicale. Le H145M a été livré pour la première fois en 2015 aux forces armées allemandes. Il a depuis été commandé par la Hongrie, la Thaïlande et la République de Serbie.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.40%