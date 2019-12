Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus :livre les 1er A350 avec des écrans de cockpit tactile Cercle Finance • 19/12/2019 à 11:21









(CercleFinance.com) - Airbus a commencé à livrer aux compagnies aériennes les premiers A350 équipés de nouveaux écrans de cockpit à écran tactile. Sur les six grands écrans du cockpit de l'A350, trois peuvent désormais devenir tactiles. ' Spécialement développés pour l'A350 en collaboration avec Thales, ils conféreront une efficacité opérationnelle accrue, une plus grande interaction avec l'équipage, une symétrie dans le cockpit et une gestion plus fluide des informations ' indique le groupe. China Eastern Airlines a pris livraison hier à Toulouse du premier A350 équipé des nouveaux appareils. À ce jour, une vingtaine de compagnies aériennes ont choisi l'option pour leurs nouveaux A350.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.08%