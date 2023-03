Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: livre le premier des seize A321neo à HK Express information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé la livraison réussie de son premier Airbus A321neo à la compagnie low-cost HK Express, membre du groupe Cathay Pacific basé à Hong Kong.



Il s'agit du premier des seize appareils A321neo qui doivent être livrés à HK Express.



'Airbus est fier d'étendre sa relation avec le groupe Cathay Pacific, et cette nouvelle livraison représente une nouvelle étape dans notre longue relation. Les performances et l'efficacité de l'A321neo permettront à HK Express d'étendre son réseau, tout en réduisant son empreinte carbone ', a déclaré Anand Stanley, président d'Airbus Asie-Pacifique.



HK Express est un opérateur entièrement Airbus, avec sa flotte actuelle comprenant 27 appareils de la famille A320, dont 11A321ceo, 10 A320neo, cinq A320ceo et son premier A321neo.



À ce jour, la famille A320neo a reçu plus de 8 0 commandes fermes de plus de 130 clients dans le monde, précise l'avionneur.





