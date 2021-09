Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : livre le premier des 60 A220 à Air France information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - Air France a reçu son premier A220-300 suite à une commande de 60 appareils, la plus grosse commande d'A220 d'un transporteur européen. ' L'A220 est aujourd'hui l'avion le plus efficace et le plus flexible sur le segment de marché de 100 à 150 sièges ' indique le groupe. ' Le renouvellement de la flotte monocouloir d'Air France avec cet avion de dernière génération augmentera l'efficacité ainsi que le confort des clients et aidera Air France à atteindre ses objectifs environnementaux et de développement durable '. Le premier A220-300 d'Air France sera exploité sur son réseau moyen-courrier à partir de la saison d'hiver 2021. Actuellement, Air France exploite une flotte de 136 appareils Airbus. Air France renouvelle également sa flotte long-courrier et a déjà réceptionné 11 A350 sur une commande de 38.

