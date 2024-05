Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: livraisons et commandes en hausse en avril information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi avoir livré et vendu en avril plus d'appareils que sur le même mois de l'année dernière, confirmant la dynamique commerciale favorable que connaît actuellement l'avionneur.



Le groupe européen a fait état ce matin de 61 livraisons à destination de 33 clients sur le mois écoulé, à comparer avec 54 unités livrées à 32 clients un an plus tôt.



Ce chiffre correspond à une hausse de l'ordre de 13% d'une année sur l'autre.



Sur les quatre premiers mois de l'année, Airbus dit afficher à ce stade 203 livraisons contre 181 sur la même période de 2013, soit une augmentation de plus de 12%.



S'agissant des contrats, le constructeur aéronautique dit avoir recensé 57 commandes brutes en avril, en forte progression par rapport aux cinq commandes brutes enregistrées un an auparavant.



Airbus s'est donné comme objectif de livrer quelque 800 avions commerciaux cette année, contre 735 l'an dernier, tablant notamment sur une ré-accélération de l'activité à partir du second semestre.



Suite à cette annonce, le titre avançait de 0,7%, surperformance légèrement un indice CAC 40 en hausse de 0,6%.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.89%