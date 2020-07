Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : livraisons d'avions avec du carburant durable Cercle Finance • 17/07/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Air Transat a ainsi pris livraison de deux nouveaux A321LR en location par AerCap, où un mélange de carburant durable à 10 pour cent a été utilisé pour faire voler l'appareil de Hambourg à Montréal, au Canada, sans escale. ' Les livraisons commerciales d'aujourd'hui constituent un nouveau jalon soulignant l'implication constante d'Airbus en matière de réduction de l'impact environnemental du transport aérien. Il est également le premier constructeur aéronautique à offrir à ses clients l'option de se faire livrer les nouveaux avions avec du carburant durable dans leurs réservoirs ' indique le groupe. ' Les progrès effectués en matière de carburant durable joueront un rôle important dans la réduction de l'empreinte écologique de l'industrie aéronautique. Nous prenons des engagements concrets afin de contribuer à un avenir éco-responsable pour l'aviation en utilisant du carburant durable sur des vols de livraison avec des partenaires tels qu'AerCap, et Air Transat ', indique Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.51%