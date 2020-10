Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : livraison du premier hélicoptère H145 à 5 pales Cercle Finance • 30/09/2020 à 12:54









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce la livraison du premier H145 à cinq pales à la Norwegian Air Ambulance Foundation. Si le nouveau rotor à cinq pales permet d'augmenter la charge utile de 150 kg, l'appareil propose aussi de nouveaux niveaux de confort, de simplicité et de connectivité. Il a d'ailleurs reçu la certification de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne en juin et pourra désormais assurer une grande variété de missions. Pour Hans Morten Lossius, secrétaire général de la Norwegian Air Ambulance Foundation, l'appareil permettra de ' repousser davantage les limites et améliorer les services médicaux d'urgence par hélicoptère en Norvège et dans l'ensemble de la communauté des ambulances aériennes.'

