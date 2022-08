Airbus: livraison du premier hélicoptère ACH160 information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 15:50

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters indique avoir livré le premier ACH160 au monde à un client au Brésil, à la veille de la 17e édition de la conférence et exposition annuelle de l'aviation d'affaires latino-américaine (LABACE) à l'aéroport de Congonhas, à São Paulo.



Selon les données de l'Association brésilienne de l'aviation générale (ABAG), plus de 2.500 aéroports et 1.300 héliports au Brésil utilisent des services d'aviation d'affaires via des jets, des turbopropulseurs, des avions à pistons et des hélicoptères.



L'ACH160, dernier membre de la famille ACH, offre un volume par passager 20% supérieur à celui des hélicoptères jumeaux moyens de la génération précédente et une consommation de carburant inférieure de 15% à celle de son concurrent le plus proche.