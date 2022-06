Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: livraison du 3e radar de la mission Sentinel-1 information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la livraison du troisième radar de la mission Sentinel-1 de Copernicus. Ce satellite est doté d'un nouveau mécanisme de séparation conçu pour éviter les débris spatiaux.



Brevetée par Airbus, cette invention consiste en l'installation de joints aux principaux points de connexion au satellite. Ces joints fondent lorsqu'ils sont exposés à une forte chaleur et séparent l'antenne radar de la plate-forme du satellite.



L'invention d'Airbus contribue ainsi à éviter les débris spatiaux et à protéger l'environnement en orbite.



Airbus fait savoir que le satellite est désormais en route pour rejoindre sa plateforme chez Thales Alenia Space à Rome, où il sera intégré puis testé. Le lancement du satellite est prévu pour le premier semestre de 2023.



Depuis avril 2014, la mission Sentinel-1 fournit une imagerie radar de tout temps et à toute heure pour Copernicus, le programme environnemental le plus ambitieux au monde, mené par l'Europe.





