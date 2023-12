Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: livraison d'un premier A350-1000 à JAL information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 15:02









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Japan Airlines (JAL) a pris livraison de son premier A350-1000, appelé à devenir le nouvel avion international de la compagnie, qui volera dans un premier temps sur la ligne Tokyo Haneda - New York JFK.



L'A350 de JAL est configuré en quatre classes. JAL a commandé 31 A350, dont 18 A350-900 et 13 A350-1000. Depuis 2019, le transporteur japonais exploite l'A350-900 sur des lignes intérieures japonaises à forte densité.



'À la fin du mois de novembre 2023, la famille A350 avait enregistré 1.070 commandes fermes de la part de 57 clients dans le monde, ce qui en fait l'un des gros-porteurs les plus performants de tous les temps', souligne l'avionneur européen.





