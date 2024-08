Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: livraison d'un premier A321neo à KLM information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne nationale néerlandaise KLM, membre du groupe Air France-KLM, a pris livraison de son premier A321neo dans le cadre de la modernisation de sa flotte avec des appareils de dernière génération à faible consommation de carburant.



En choisissant l'A321neo, KLM embarque la dernière technologie pour réduire les décibels et l'empreinte sonore au décollage, à l'approche et à l'atterrissage.



Comme tous les avions Airbus, l'A321neo est déjà capable de fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF). Airbus vise à ce que ses avions soient capables d'utiliser jusqu'à 100 % de SAF d'ici 2030.





