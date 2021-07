Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : livraison d'un premier A220 à Air Austral information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'Air Austral, compagnie aérienne basée sur l'île de La Réunion, devient le premier opérateur français d'A220, ayant pris livraison du premier de ses trois A220. Les deux autres avions devraient rejoindre sa flotte au cours des prochains jours. Air Austral a choisi l'Airbus A220-300 dans le cadre de la modernisation de sa flotte de moyen et court-courriers. Il renforcera ainsi son réseau régional, sur les lignes entre La Réunion et l'île Maurice, Mayotte, les Seychelles, l'Afrique du Sud, Madagascar et l'Inde.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.12%