Airbus : livraison d'un hélicoptère NH90 à l'Espagne

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters et ses partenaires NHIndustries, Leonardo et Fokker annoncent la livraison d'un hélicoptère NH90 à l'armée de l'air espagnole. Au total, 45 NH90 dans leur version de transport tactique ont été commandés afin d'équiper les trois forces armées espagnoles. Treize appareils ont déjà été livrés à la FAMET (force aérienne de l'armée espagnole). Douze NH90 sont aussi destinés à remplacer la flotte vieillissante de Super Pumas, basée à proximité de Madrid.

