Airbus : livraison d'un H145 en Grèce

(CercleFinance.com) - Airbus annonce ce jour qu'Airlift a pris livraison de son premier hélicoptère H145, devenant ainsi le premier exploitant de ce modèle en Grèce. 'L'hélicoptère bimoteur sera principalement dédié aux transferts VIP, mais grâce à la grande polyvalence de la configuration de sa cabine, il sera également utilisé pour le transport médical d'urgence et la lutte contre l'incendie', précise Airbus. Il s'agira du 5e hélicoptère Airbus de la flotte d'Airlift.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.04%