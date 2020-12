Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : livraison d'un Airbus A320-200neo à Peach Cercle Finance • 23/12/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Air Lease Corporation a annoncé la livraison d'un nouvel Airbus A320-200neo en location à long terme à Peach Aviation Limited (Japon). Cet appareil est le premier des deux nouveaux A320-200neo à livrer. En plus des deux A320-200neo, Peach dispose également de deux nouveaux A321-200neo LR qui seront livrés en 2021 et 2022. ' Cette transaction la plus récente d'ALC sur le marché japonais démontre notre engagement envers la durabilité environnementale avec les avions les plus modernes et les plus économes en carburant ' a déclaré Steven F. Udvar-Házy, président exécutif d'Air Lease Corporation.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.75%