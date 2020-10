Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : livraison d'un A320 à Middle East Airlines Cercle Finance • 09/10/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la livraison d'un A320 à Middle East Airlines. Cette livraison porte la flotte d'Airbus pour MEA à 18 avions. La compagnie a reçu son premier avion A321neo début 2020 et prendra six autres A321neo au cours des prochains mois. ' Airbus est fier de continuer à développer son partenariat de longue date avec Middle East Airlines, qui exploite déjà l'une des flottes Airbus les plus modernes au monde ', a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.16%