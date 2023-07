Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: ligne d'assemblage inaugurée à Toulouse information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 16:47









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir inauguré sa nouvelle chaîne d'assemblage final (Final Assembly Line, ou FAL) de la famille A320 à Toulouse.



'Il s'agit d'un jalon supplémentaire dans la modernisation de notre système industriel mondial', estime l'avionneur.



Selon Airbus, cette ligne contribuera à l'augmentation de la production pour atteindre une cadence mensuelle de 75 appareils de la famille A320 par mois en 2026, tout en répondant à la demande accrue pour l'A321, qui représente actuellement environ 60% du carnet de commandes total de la famille A320,”



'Nous sommes heureux de voir cette nouvelle installation rejoindre notre réseau mondial de sites d'assemblage qui comptera quatre FAL à Hambourg (Allemagne), deux à Toulouse (France), deux à Mobile (États-Unis) et deux à Tianjin (Chine), toutes capables de produire l'A321', a ajouté Guillaume Faury, Président exécutif d'Airbus.





