Airbus: lettre d'intention avec Space Compass au Japon

(CercleFinance.com) - Airbus HAPS Connectivity Business indique avoir signé une lettre d'intention avec Space Compass Corporation of Japan pour un accord de coopération visant à desservir le marché japonais avec des services de connectivité mobile et d'observation de la Terre.



La filiale d'Airbus fournira ainsi de nouveaux services à partir de son avion solaire Zephyr opérant dans la stratosphère pour la connectivité mobile, la mobilité des plates-formes, l'observation de la Terre et les applications gouvernementales.



'Avec la capacité de fournir des services 4G/5G à faible latence, Zephyr agit comme une tour dans le ciel, complétant les réseaux terrestres et offrant aux ORM une solution rentable pour desservir les zones rurales et éloignées ainsi qu'une réponse d'urgence', poursuit-elle.





