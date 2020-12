Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : les startups s'impliquent dans le projet FCAS Cercle Finance • 09/12/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la conclusion de la phase pilote de l'initiative 'Innovations for FCAS' qui vise à impliquer les acteurs allemands non traditionnels de la défense - des startups, des petites et moyennes entreprises (PME) et des instituts de recherche - dans le développement de l'avion de combat du futur (FCAS). Cette initiative lancée en avril 2020 a été financée par le ministère allemand de la Défense. Lors de la phase pilote, 18 PME et startups ont ainsi travaillé sur 14 projets en étroite collaboration avec Airbus pour obtenir des résultats concrets tels qu'un lanceur de véhicule sans pilote, un démonstrateur cloud de combat sécurisé: ou encore un démonstrateur d'intelligence artificielle appliquée à l'analyse des fréquences radio.

