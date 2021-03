Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : les satellites en route pour leur site de lancement Cercle Finance • 24/03/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - Les deux premiers satellites d'imagerie Pléiades Neo construits par Airbus sont arrivés à l'aéroport de Cayenne, en Guyane française, et sont désormais en route vers le Centre spatial européen de Kourou, a annoncé Airbus aujourd'hui. Prévu pour un lancement en avril 2021, Pléiades Neo 3 rejoindra les satellites optiques et radar de la flotte Airbus existante, apportant une résolution, une revisite et une couverture accrues. Il sera suivi quelques semaines plus tard par son jumeau, Pléiades Neo 4. Entièrement financé, fabriqué, détenu et exploité par Airbus, Pléiades Neo fournira aux clients institutionnels et commerciaux des informations de haut niveau pour la prochaine décennie. Les images seront facilement accessibles sur la plateforme numérique OneAtlas d'Airbus, permettant aux clients d'avoir un accès immédiat aux données fraîchement acquises et aux données d'archives, ainsi qu'aux analyses.

