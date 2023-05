Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: les prévisions publiées en février sont inchangées information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé a légèrement diminué à 11,8 milliards d'euros au 1er trimestre 2023 (contre 12,0 milliards d'euros au 1er trimestre 2022).



Au total, 127 avions commerciaux ont été livrés (1er trimestre 2022 : 142 avions), comprenant 10 A220, 106 A320 de la famille, 6 A330 et 5 A350.



Le chiffre d'affaires généré par les activités d'Airbus dans le domaine des avions commerciaux a diminué de 5 % d'une année sur l'autre, ' reflétant principalement la baisse des livraisons, partiellement compensée par l'appréciation du dollar américain ' indique le groupe

.

L'EBIT consolidé ajusté a diminué à 773 millions d'euros (T1 2022 : 1 263 millions d'euros). L'EBIT ajusté lié aux activités d'Airbus dans le domaine des avions commerciaux a diminué à 580 millions d'euros (T1 2022 : 1 065 millions d'euros).



Le revenu net consolidé s'inscrit à 466 millions d'euros contre 1 219 millions d'euros au 1er trimestre 2022 avec un résultat consolidé par action publié de 0,59 E (T1 2022 : 1,55 E).



Les prévisions publiées en février 2023 restent inchangées. La Société vise à atteindre en 2023 environ 720 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté de 6,0 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financement client de 3,0 milliards d'euros.





