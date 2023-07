Airbus: les prévisions de résultats d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 17:27

(CercleFinance.com) - Oddo BHF s'attend à un solide 2ème trimestre 2023 (publication le 26 juillet) avec un EBIT Ajusté en progression de 28% par rapport au 2ème trimestre 2022 principalement tiré par Airbus Commercial.



' Sur ce segment, nous tablons sur un EBIT Ajusté de 1 569 ME (+29.6%) pour un CA de 12.4 MdE, soit une marge de 12.7% (-80 pb ou -72 pb hors R&D et reprise de provision), porté par i/un fort effet volume avec la livraison de 34 appareils supplémentaires par rapport au T2 2022 dont 29 A320 ; ii/ une amélioration de 5 cents de la couverture USD ; iii/ une amélioration de la rentabilité du programme A350 grâce à la livraison de 3 appareils supplémentaires et iv/ un meilleur amortissement des coûts fixes ' indique Oddo BHF.



L'analyste table sur un FCF Ajusté de 1 815 ME, supérieur à celui du 2ème trimestre 2022, après une consommation de 889 ME au 1er trimestre.



' Nous sommes incrémentalement plus confiant sur notre estimation de 735 livraisons en 2023 (peut être à l'exception de l'A220) et sur notre prévision de 840 en 2024 ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance sur le titre et son objectif de cours de 145 E.