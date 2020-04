Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : les prévisions d'un analyste sur l'exercice 2020 Cercle Finance • 14/04/2020 à 17:31









(CercleFinance.com) - Lors d'une conférence téléphonique organisée avec Airbus, le groupe a annoncé ses ajustements de cadences de production client par client et avion par avion. Airbus estime que la trajectoire de reprise du trafic sera différente pour le long courrier -qui souffrira pour un certain temps- et pour le moyen-courrier qui bénéficiera d'une relance rapide des vols domestiques. ' Au T1 2020, nous modélisons un EBIT ajusté de 243 ME (-56%) pénalisé par i/ un recul des volumes (40 avions en moins dont les appareils destinés aux compagnies chinoises qui n'ont pas pu les accepter en raison du confinement) ; ii/ les investissements qui avaient été lancés comme la montée en cadence de l'ACF ou la R&D (c75 ME) ; iii/ une moindre absorption des coûts fixes (c150 ME) et iv/ la dégradation de l'activité spatiale (-88 ME) ' indique Oddo. ' Nous tablons sur un FCF, avant paiement de l'amende de 3.6 MdE, similaire à celui du T1 2019 à -4.5 MdE grâce aux bénéfices des premières mesures destinées à linéariser la production ' rajoute le bureau d'analyses. Oddo confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 78 E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.64%