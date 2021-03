Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : les prévisions d'un analyste sur l'année 2021 Cercle Finance • 17/03/2021 à 12:37









(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que 32 appareils ont été livrés en février, ce qui représente une amélioration par rapport aux 21 livrés en janvier mais c'est en deçà des 55 livrés l'année dernière lorsque les taux de production sont restés à des niveaux plus élevés avant la mise en oeuvre de la directive COVID. ' Nous prévoyons une reprise des livraisons pour le reste de l'année. Les livraisons pour l'exercice 2021 sont attendues en croissance de 10% en glissement annuel, par rapports aux 566 livraisons de l'année dernière ' indique Goldman Sachs. ' Airbus a reçu 11 nouvelles commandes en février, 10 A320neos pour un client dont l'identité n'a pas été révélée et un A320neos pour un autre client. Le groupe a connu 92 annulations en février 2021, dont 1 A220, 59 A320neos, 30 A321neos et 2 A350. Des annulations qui sont dues à la restructuration de Norwegian Air ' rajoute le bureau d'analyses. ' Nous nous attendons à ce que les annulations soient plus importantes en 2021 qu'en 2020. Cette année, les ajustements de commandes seront probablement plus nombreux '. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 134 E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.77%