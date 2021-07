Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : les prévisions d'un analyste sur 2021 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - Oddo relève son EBIT Ajusté 2021 de 22,6% à 4,2 MdE dont 3,1 MdE pour Airbus Commercial. ' En dépit de l'amélioration des résultats, la société maintient son objectif de retour à la marge opérationnelle de 2019 (10.9% pour AIR Commercial) au moment où le volume de livraisons égalera le niveau pré-crise ' indique l'analyste. ' Nous tablons aujourd'hui sur une marge EBIT Ajustée d'Airbus Commercial de 11.1% en 2023 sur la base d'un taux de change et de dépenses de R&D similaires en valeur absolue à celles de 2019 '. Suite à la publication des résultats, Oddo a relevé son BPA de 25,7% en 2021 et par la suite plus modestement de +4,7% en 2022 et +3,2% en 2023. Oddo confirme son conseil surperformance sur la valeur et relève son objectif de cours de 134 E à 140 E afin de refléter la révision de ses estimations mais également le recul de la provision pour retraites.

