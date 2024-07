Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: les livraisons ne permettent pas de rebond information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Le titre Airbus poursuit son repli mardi à la Bourse de Paris dans un contexte de craintes récurrentes concernant l'objectif annuel de livraisons communiqué par le groupe.



Vers 11h30, l'action de l'avionneur recule de 0,6%, ce qui porte à près de 18% ses pertes essuyées sur les trois derniers mois.



Airbus a fait état hier soir de 67 livraisons d'appareils au titre du mois de juin, un chiffre en ligne avec les attentes et supérieur aux 53 unités livrées en mai.



Sur les six premiers mois de l'année, le nombre de livraisons se monte à 323, à comparer avec 316 sur la même période de l'an dernier.



En dépit de ces performances, les analystes font part toujours part de certaines interrogations concernant l'atteinte par Airbus de son objectif récemment revu à la baisse pour 2024.



'Il va falloir une accélération sur la seconde partie de l'exercice pour que le groupe atteigne son objectif révisé de 770 unités livrées', préviennent les équipes de Deutsche Bank, qui disent néanmoins croire en un effet rattrapage d'ici à la fin de l'année.



Les chiffres des livraisons sont toujours surveillés de près par le marché car c'est à ce moment-là que les constructeurs encaissent le plus gros du chiffre d'affaires et du bénéfice sur les avions vendus.



Les analystes de RBC, qui rappellent ne plus tabler sur sur 766 livraisons cette année, disent eux aussi attendre un troisième trimestre solide, suivi d'un quatrième trimestre particulièrement réussi, à la différence des tendances habituelles qui caractérisent l'activité de l'avionneur.



'D'un point de vue historique, les livraisons d'Airbus se répartissent à 45% au premier trimestre et 55% au second', indique le bureau d'études. 'Nous estimons qu'il s'agira plutôt de 40% au premier semestre cette année, puis 60% au second semestre', explique RBC.



Airbus, comme ses pairs, doit faire face à des tensions dans la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les moteurs, les aérostructures et les équipements de cabine, ce qui l'oblige à ajuster son rythme de production malgré une demande soutenue.





Valeurs associées AIRBUS 134,20 EUR Euronext Paris -1,09%