Airbus : les commandes de novembre dopées par Dubai

(CercleFinance.com) - Airbus, l'avionneur européen, a terminé le mois de novembre sur 222 commandes d'appareils civils, alors que 77 étaient livrés parallèlement. Novembre a été marqué par la tenue du salon aéronautique de Dubai, mais aussi par le dépassement par Airbus de la barre symbolique des 20.000 appareils civils commandés (20.058 très exactement) depuis sa création. En tenant compte des dernières commandes et des annulations, le carnet de commandes du groupe comprenait 7.570 appareils à livrer à la fin du mois de novembre, dont 81,8% appartiennent à la famille de moyen-courriers A320.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.28%