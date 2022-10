Airbus:les avis des brokers après les chiffres de livraisons information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 16:50

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé avoir livré 55 appareils auprès de 31 clients au cours du mois de septembre 2022. Dans le même temps, l'avionneur a enregistré 13 commandes, fait-il savoir. Depuis le début de l'année, Airbus a livré un total de 437 appareils à 66 clients.



Stifel reste à l'achat sur le titre Airbus et maintient son objectif de cours à 150 euros, 'considérant les données relatives aux commandes et aux livraisons d'Airbus pour le mois de septembre comme étant légèrement positives dans l'ensemble'.



Les livraisons de septembre ont augmenté 'de 38% par rapport à l'année précédente' détaille le broker, 'et les livraisons du troisième trimestre ont augmenté de 10% en glissement annuel', ce qui pour lui, semble 'très légèrement faible'.



'Si on analyse les programmes d'avions, les carnets de commandes de l'A220, de l'A320, de l'A330 et de l'A350 s'élèvent respectivement à 546, 6 115, 213 et 420, ce que nous considérons comme très sain dans l'ensemble', conclut Stifel.



Jefferies maintient également sa recommandation d'achat sur Airbus et son objectif de cours à 140 euros, alors que le constructeur aéronautique a fait part de 55 livraisons en septembre, 'ce qui porte les livraisons du troisième trimestre (T3) à 140', relève-t-il.



Pour l'analyste, Airbus a besoin 'd'une augmentation de 41% des livraisons sur le T4 pour atteindre son objectif annuel de 700'. Ce qui représente 38% des livraisons de l'année fiscale enregistrées sur seulement quatre mois. 'Un défi, mais relevé en 2018', note Jefferies.



'À ce stade, nous estimons que le cours de l'action est loin de refléter le potentiel à moyen terme d'Airbus (2024 : 7,0x EV/EBIT) et qu'un léger dérapage des livraisons en 2022 n'est pas de nature à changer la donne', termine l'analyste.