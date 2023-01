Airbus: les avis des analystes après les livraisons 2022 information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 15:08

(CercleFinance.com) - Airbus a réalisé 661 livraisons en 2022 (contre 480 pour Boeing). Le groupe avait abandonné son objectif d'environ 700 appareils.



' Le consensus Visible Alpha anticipait 683 livraisons alors que nous tablions sur 675. Les livraisons sont relativement équilibrées du point de vue géographique avec 23% pour les clients européens, 22% pour les Amériques, 21% pour l'Asie Pacifique, et 28% auprès des lessors ' indique Oddo.



' Une nouvelle fois, ce sont les familles A220 et A320 qui expliquent la quasi-totalité de la bonne dynamique commerciale. Avec 7 239 appareils à livrer à fin décembre 2022, Airbus conserve une visibilité équivalente à 9.2 années de livraisons sur la base du rythme que nous anticipons pour 2023 ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil de Surperformance et son objectif de cours de 139 E.



Stifel réitère également sa note d'achat sur les actions d'Airbus et maintient son objectif de cours de 140 E (ce qui implique un TSR potentiel de +23 %) suite à l'annonce sur les commandes et les livraisons.



' Nous réduisons nos estimations de 'BPA ajusté' de 2% pour l'exercice 22 et de 5% pour l'exercice 23, principalement en raison de la baisse des estimations de livraisons ' indique l'analyste.



Stifel estime que la demande sous-jacente reste forte, aidée par la réouverture en Chine et la détermination des compagnies aériennes occidentales à restaurer leur programme de vols préCOVID.



Le prochain événement sera les résultats de l'exercice 2022, le jeudi 16 février 2023.