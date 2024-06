Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: les autorités allemandes commandent 38 hélicoptères information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que le ministère allemand de l'Intérieur a commandé jusqu'à 44 hélicoptères H225 pour la police fédérale, dont 38 commandes fermes et 6 options supplémentaires.



Ces appareils, livrables à partir de 2029, remplaceront les H155 et AS332 en service depuis plus de 20 ans.



Le H225 est polyvalent, capable de diverses missions de sécurité et de secours. Le contrat inclut aussi des formations et des pièces de rechange.



Airbus Helicopters prévoit que ces hélicoptères voleront avec 100 % de carburant durable d'ici 2030.



La Bundespolizei exploite actuellement 94 hélicoptères Airbus, renforçant un partenariat débuté en 1962.





Valeurs associées AIRBUS 153.52 EUR Euronext Paris +0.22%