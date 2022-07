Airbus: les analystes font un point sur les résultats information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 14:51

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Airbus et relève son objectif de cours de 142 à 145 euros, cible sur laquelle 'le titre se traiterait sur une valorisation très attractive de 18,3 fois le PE 2024 pour un TMVA 21/25 des BPA de 20% et 5,4% de FCF yield'.



'Certes l'ajustement sur la trajectoire des cadences obligera les optimistes du consensus à couper leurs prévisions, mais l'ampleur sera largement limitée par les effets devises et mix', estime l'analyste au lendemain des résultats semestriels.



Jugeant le profil de montée des cadences 'clarifié', le bureau d'études conserve inchangées ses prévisions de livraisons (c59 A320 en 2023, 64 en 2024 et 66 en 2025) 'qui reflétaient déjà une vision prudente de la chaine'.



Stifel estime pour sa part que les résultats d'Airbus pour le 2ème trimestre 2022 ont été marqués par une amélioration de 4% de l'EBIT ajusté par rapport au consensus, ainsi qu'une large progression du flux de trésorerie disponible (FCF),



' Cela est partiellement compensée par des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont entraîné une réduction de 3% des prévisions de livraisons pour l'exercice 2022 et un taux de production implicite légèrement inférieur pour l'exercice 2023 ' estime le bureau d'analyses.



' Nous pensons que le ralentissement de la montée en puissance est au moins partiellement pris en compte, et la force du FCF démontre, selon nous, l'effet puissant de l'augmentation des flux de paiement avant livraison ' indique Stifel.



Stifel réitère sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 155 E, et conseil d'acheter en cas de faiblesse du titre.