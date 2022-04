Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 18:21









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que ses actionnaires ont approuvé toutes les résolutions proposées à l'Assemblée générale annuelle 2022, y compris la nomination d'un nouvel administrateur et le renouvellement de trois membres du Conseil d'administration, dont le directeur général.



Par conséquent, Irene Rummelhoff, vice-présidente exécutive Marketing, Midstream & Processing de la société énergétique norvégienne Equinor ASA, a été nommée administratrice non exécutive au conseil d'administration d'Airbus.



Les actionnaires ont donc aussi approuvé le renouvellement du mandat d'administrateur de Guillaume Faury en tant qu'administrateur exécutif et il a été officiellement reconduit dans ses fonctions de directeur général d'Airbus lors d'une réunion du conseil d'administration suivant l'assemblée générale. Catherine Guillouard et Claudia Nemat ont été réélues administrateurs non exécutifs.



Enfin, la proposition de versement d'un dividende brut 2021 de 1,50 E par action a également été approuvée lors de l'Assemblée Générale.









