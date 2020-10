Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : les 62E étant refranchis, prochain objectif 68/69E Cercle Finance • 01/10/2020 à 14:02









(CercleFinance.com) - Airbus confirme la dynamique directionnelle qui se met en place depuis la prise d'appui sur 59,6E: les 62E étant refranchis, le prochain objectif se situe au niveau de l'ex-plancher estival des 68E/69E

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.36%