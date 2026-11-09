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Airbus, Leonardo et BAE Systems portés par une commande de la DGA
information fournie par AOF 09/11/2026 à 10:15

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(Zonebourse.com) - La Direction générale de l'armement (DGA) a annoncé, lors du salon Euronaval, la signature prochaine d'un contrat avec le missilier européen MBDA pour la fourniture du nouveau standard MdCN Mk2. Les premières livraisons sont prévues dès 2030.

MBDA (détenu par Airbus, BAE Systems et Leonardo) va développer une version améliorée du missile de croisière naval, dotée d'une portée supérieure à 1 000 km, d'une furtivité renforcée et d'une meilleure résistance au brouillage des systèmes de navigation par satellite. Sa létalité et sa capacité à pénétrer les défenses sol-air adverses seront également accrues, est-il annoncé.

Le MdCN Mk2 intégrera par ailleurs des technologies d'intelligence artificielle destinées à améliorer la préparation des missions. Conçu pour frapper des infrastructures stratégiques en profondeur, il pourra être lancé depuis les frégates multi-missions (Fremm) et les sous-marins nucléaires d'attaque de type Suffren.

Ce contrat s'inscrit dans une dynamique de déploiement de missiles navals de la France, avec des dépenses en munitions qui devraient augmenter de 67% pour atteindre 4 milliards d'euros en 2027. Outre le missile de croisière MdCN Mk2 pour les frappes terrestres à longue portée, le programme portera sur des missiles antinavires Exocet MM40 B3C et des missiles Aster supplémentaires pour les nouvelles frégates.

"L'impact majeur se situe au niveau industriel : la France relancera la production du MdCN après son arrêt en 2021, tandis que le cadre Exocet pourrait mutualiser les commandes financées par le programme SAFE auprès d'autres pays européens. C'est un point positif pour les actionnaires de MBDA, Airbus, BAE Systems et Leonardo", réagit ce matin Saïma Hussain, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

"Les montants n'étant pas divulgués, aucune modification des estimations à court terme n'est à prévoir, mais ce programme renforce le carnet de commandes et l'utilisation des capacités après 2029", conclut la spécialiste.

Le marché ne s'y trompe pas : Airbus progresse de 1,6% ce matin, BAE Systems s'adjuge 1,2% tandis que Leonardo progresse de 2,1%.

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