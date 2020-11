Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : le titre s'envole, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 04/11/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - Le titre Airbus gagne près de 4% à Paris alors que Mainfirst a annoncé aujourd'hui le maintien de sa recommandation d'achat sur la valeur. L'analyste met en avant le plan 'robuste' de la direction ainsi que le carnet de commandes du constructeur, qui devrait s'étoffer au 3e trimestre 2021 avec la commande de 47 A320. Avec sa position dominante sur le marché de l'aérospatiale et sur le segment des avions à fuselage étroit, Airbus sera bien placé pour profiter du rebond de transport aérien post-covid, estime Mainfirst qui cible un cours de 90 euros pour le titre.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.47%