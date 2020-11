Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : le titre s'envole après les chiffres de livraisons Cercle Finance • 09/11/2020 à 11:33









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 4% après l'annonce de ses livraisons sur mois d'octobre. Le groupe a livré 72 appareils (dont 12 A220, 2 A320ceo, 41 A320neo, 4 A330, 12 A350 et 1 A380), soit une progression de 26.3% par rapport au mois de septembre. ' Pour rappel, nous modélisons une production de 40 A320/mois jusqu'à la fin de 2021 avant un passage à 45/mois en moyenne en 2022 et c55 en 2023. Notre estimation de 494 livraisons pour l'exercice 2020 parait certainement prudente puisque cela laisse la livraison de seulement 81 appareils sur les deux derniers mois de l'année ' indique Oddo. ' Nous tablons sur un FCF de -7 981 ME hors paiement de l'amende de 3.6 MdE, soit 217 ME sur le T4 2020 en terminant l'année avec 101 appareils encore sur le bilan ' rajoute le bureau d'analyses. Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 89 E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +18.21%