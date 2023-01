Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: le titre recule, Berenberg contre le consensus information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - L'action Airbus accuse lundi matin l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 alors que les analystes de Berenberg ont ramené leur recommandation sur la valeur d''acheter' à 'conserver'.



Vers 10h30, le titre recule d'un peu plus de 1% contre une stabilité au même instant pour le CAC 40, ce qui ne l'empêche pas de conserver un gain de plus de 20% sur les trois derniers mois.



S'il dit apprécier le positionnement concurrentiel de l'avionneur, ainsi que ses perspectives sur le long terme, Berenberg déplore l'unanimité qui entoure le dossier, avec 22 conseils à l'achat sur les 26 analystes suivant la valeur.



Le bureau d'étude ajoute que l'impact de la remontée persistante des tensions inflationnistes pourrait également mettre les marges bénéficiaires du groupe sous pression cette année.



Le professionnel évoque aussi des éléments de soutien limités dans l'immédiat, l'équipe de management ayant notamment exclu le lancement de rachats d'actions tant que la trésorerie nette ne sera pas repassée au-dessus du cap des 10 milliards d'euros, une hypothèse actuellement envisagée pour la fin 2023.



Son objectif de cours passe en conséquence de 150 à 120 euros.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.04%